〈中部〉十方週六募款餐會 景氣差待認捐
2016-09-21
〔記者蘇金鳳／台中報導〕十方啟能中心將於廿四日舉行義賣募款餐會，由藝人胡瓜義務主持，目標為一三○桌，因景氣差及碰到中秋節，募款不易，好不容易已募到一二○桌，竟有一家建商企業主原本同意認捐二桌，卻避不見面，十方只好繼續四處奔波，希望活動前能達標。
十方啟能中心一開始成立時，因為經費籌募有限，便以文教基金會名義申請，但其服務項目，都是社會福利，為慢飛天使進行療育，為慢飛天使進行職訓，而被服務的慢飛天使，有很多是來自弱勢家庭，由十方免費提供服務。
但因為十方非社會福利基金會，以致於市府公益彩券的盈餘都無法補助十方，讓十方運作相當吃力，因此十方決定改社福機構，但需要一筆經費才能更改，而此次的義賣募款餐會，將有很大的助益。
然而，愛心做公益，有人真的用一顆愛心在做，有人只是口頭說說。藝人胡瓜了解到十方協助慢飛天使療育的辛苦及困難，非常慷慨同意免費義務主持餐會，還號召多位藝人捐出二手衣物及參加募款餐會。
十方啟能中心主任游月菊表示，有一家建商原本同意要認捐二桌，但後來卻藉故避不見面，另外，還有一個企業主，表示要號召所屬社團成員一起來認捐，當時還拍胸脯，但事後也不了了之，都讓十方的工作人員很難過。
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