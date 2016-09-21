〈中部〉追加預算舉債被批 市府：花在刀口
〔記者張菁雅／台中報導〕市議會正召開臨時會，審議市府追加預算，國民黨團廿日表示，這次追加預算舉債超過十一億，總計今年舉債達二百一十三億，為史上最高，市府胡搞瞎搞，完全不把預算法放在眼裡。市府則表示，預算都花在刀口上，市府持續開闢財源並撙節支出，截至今年七月，台中市人均負債是六都第二低。
議員楊正中、李中說，林佳龍強打的托育一條龍政策，今年本預算十一億元，這次追加六億元，追加金額竟然超過本預算一半，顯然本預算未核實編列。
議員張瀞分、張廖乃綸表示，一○四年老人健保補助編列十億元，今年本預算只編七億元，當時市府信誓旦旦保證絕對夠，現在卻追加三億元，更何況明年將取消老人健保補助，此時追加龐大金額，令人費解；另外，民政局自行刪除補助里長夾克預算，竟在追加預算編列，且預算還沒過就先發包。
議員黃馨慧、陳本添等人說，台中市一○五年度本預算歲出歲入的差距全數以舉債彌平，加上這次追加預算，舉債額度合計二百一十三億元，為歷年最高，台中市可舉債空間不斷縮小，即將到達舉債上限。
市府回應表示，新市府上任後，在預算花在刀口上的原則下，持續開闢財源並撙節支出，截至今年七月止，台中人均負債六都第二低；至於托育一條龍追加預算數，是因為發現預算數與實際需要有所出入，教育局依法規及適用情形辦理追加預算，並無違反相關規定。
市府也解釋老人健保費補助追加預算，與明年起採「排富條款」限縮在六十五歲以上的低收、中低收長者的措施無關，並非取消的政策還編預算。至於補助里長夾克預算，今年本預算沒有編列里長夾克預算，因考量季節將入冬，本預算不足以支應製作里鄰長夾克，因此追加一千三百六十三萬元預算，而追加預算案還在議會審議中，並未辦理招標。
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