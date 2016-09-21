〈中部〉公費流感疫苗 注射對象放寬

2016-09-21

〔記者張協昇／南投報導〕縣內今年度公費流感疫苗，將從十月一日開始免費接種，除接種年齡從六十歲放寬至五十歲以上民眾外，也首度納入國、高中生，衛生局呼籲符合資格民眾，就近前往各公私醫療院所接種。

衛生局長黃昭郎表示，今年公費流感疫苗從去年的七萬七千八百七十劑增至十三萬二千六百劑，因此今年與往年最不同，是接種對象年齡從六十歲放寬至五十歲，也就是說含五十歲以上民眾即可免費施打流感疫苗，另也從六個月以上幼兒至國小學童，擴及國、高中生，屆時會由學校統一安排接種。

此外，包括高風險慢性病患（含BMI≧三十者）、罕見疾病患者及重大病患、孕婦及產後六個月婦女，都是符合免費流感疫苗接種對象。

衛生局表示，如果是社區或企業機關團體，有滿三十人以上符合流感疫苗接種對象民眾，事先與衛生局聯繫，該局也可安排人員前往施打。