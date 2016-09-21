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〈中部〉老舊土圳待修 草屯向中央求援

2016-09-21

〔記者佟振國／草屯報導〕草屯鎮現有農田水利會灌溉區外的水圳設施，不少已老舊或損壞，都需由農民自掏腰包整修，負擔沈重，立委蔡培慧則為農民請命，昨邀農委會官員現勘，鎮長洪國浩則提出平林、新豐、碧洲里老舊水路改善工程，希望中央能趕快伸援手。

灌溉水圳是農業生產命脈，目前有農田水利會灌區內外之別，灌區內的水圳由農田水利會負責整修，非灌區的溉灌設施則歸地方政府，但縣府、公所財政困難，往往得由農民自行整修，草屯鎮平林、新豐、碧洲里為地方重要的葡萄、稻米產地，水圳老舊問題特別嚴重，有待改善。

立委蔡培慧則要求農委會關心，昨邀農委會農田水利處工程科官員、公所進行會勘。

草屯鎮長洪國浩指出，當地水圳許多在日治時期即已存在，還是傳統的土圳，水源容易滲漏，建議改為鋼筋水泥設施，下平林水圳的取水口容易因豪雨受損，多年來農民必須自掏腰包請怪手排除災害，也建議設置固定堰，加強防護，避免遭大水沖毀。

初估第一階段水圳設施改善工程經費約五百萬元，由公所提報計畫，經農委會核定補助，並於今年底灌期結束後儘速改善完工。

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  • 立委蔡培慧辦公室邀農委會相關單位，會勘草屯鎮非水利會灌區水圳設施，鎮長洪國浩（左二）盼中央協助改善。（記者佟振國攝）

    立委蔡培慧辦公室邀農委會相關單位，會勘草屯鎮非水利會灌區水圳設施，鎮長洪國浩（左二）盼中央協助改善。（記者佟振國攝）

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