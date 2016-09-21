〈中部〉校長室書櫃 變學生作品展示櫃

2016-09-21

〔記者陳冠備／田中報導〕彰化縣田中鎮新民國小為鼓勵學生藝術創作，將校長室的書櫃搖身一變，變為展示學生作品的展示櫃，而且也不佔據儲存書櫃的空間，相當有創意，校長鄧仕文表示，其實校方原意是鼓勵學生走進校長室，拉近學生距離。

鄧仕文表示，新民國小本身就很注重藝術教育，校長室是來賓最頻繁的地方，也是呈現學生成果舞台最好的場域，校長室的書櫃原本只是裝資料夾，發現木框很有質感，於是在透明玻璃上放上粉彩紙，就呈現一個有質感的畫框，用最省錢的方式展示學生作品，讓他們有成就感。

鄧仕文說，校長室展覽作品不限定是得獎作品，作品都由老師篩選，作品從一到六年級都有，有書法、剪紙、圖畫等，一學期換兩次，其實這也是鼓勵學生在美術課堂上好好發揮，就有機會就可以進入校長室展覽。