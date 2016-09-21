| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉校長室書櫃 變學生作品展示櫃

2016-09-21

〔記者陳冠備／田中報導〕彰化縣田中鎮新民國小為鼓勵學生藝術創作，將校長室的書櫃搖身一變，變為展示學生作品的展示櫃，而且也不佔據儲存書櫃的空間，相當有創意，校長鄧仕文表示，其實校方原意是鼓勵學生走進校長室，拉近學生距離。

鄧仕文表示，新民國小本身就很注重藝術教育，校長室是來賓最頻繁的地方，也是呈現學生成果舞台最好的場域，校長室的書櫃原本只是裝資料夾，發現木框很有質感，於是在透明玻璃上放上粉彩紙，就呈現一個有質感的畫框，用最省錢的方式展示學生作品，讓他們有成就感。

鄧仕文說，校長室展覽作品不限定是得獎作品，作品都由老師篩選，作品從一到六年級都有，有書法、剪紙、圖畫等，一學期換兩次，其實這也是鼓勵學生在美術課堂上好好發揮，就有機會就可以進入校長室展覽。

廣告
  • 新民國小校長鄧仕文發揮創意，將書櫃變為學生作品的展示櫃。 （記者陳冠備攝）

    新民國小校長鄧仕文發揮創意，將書櫃變為學生作品的展示櫃。 （記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
公費流感疫苗 注射對象放寬

縣內今年度公費流感疫苗，將從十月一日開始免費接種，除接種年齡從六十歲放寬至五十歲以上民眾外，也首度納入國、高中生，衛生局呼籲符合資格民眾，就近前往各公私醫療院所接種。衛生局長黃昭郎表示，今年公費流感疫…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈中部〉校長室書櫃 變學生作品展示櫃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.