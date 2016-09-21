〈中部〉就只是愛樂 鹿港愛樂週六演出
2016-09-21
〔記者劉曉欣／鹿港報導〕不是為了考音樂班，不是為了升上音樂系，「鹿港愛樂」樂團的成立單純只是為了喜歡音樂！發起人鹿港洛津國小主任張和吉表示，洛津國小原本有合奏團，剛好學生考上彰化縣兒童弦樂團，卻因交通接送的問題而被迫放棄，兩年前他籌組樂團，希望讓喜愛音樂的孩子加入。
鹿港愛樂目前有六十多人，從國小低年級到高中生都有，以在地的鹿港居多，最遠來自線西鄉，也有鄰近的秀水、福興的學子，不只跨地區、跨學校，還兒童與青少年的混齡編團，採A、B兩組來團練，由團員付費請老師指導，以及支付在洛津國小場地費用。
「希望能夠讓喜歡音樂的孩子，可以有合奏的團練經驗！」張和吉說，這群孩子固定在星期一晚上在洛津國小團練，還有國三學生挪出補習時間來練習，真的都是出於對音樂的喜愛，不是為了念音樂班，不是為了考音樂系，而在團練當中，在樂曲中獲得喜樂。
鹿港愛樂即將週六晚間六點半到九點，在鹿港國中活動中心舉行「鹿港愛樂 幸福饗宴」音樂會演出，由在地人紀慶堂贊助，歡迎前往。
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