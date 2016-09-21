〈中部〉八卦山天空步道 免費延至農曆春節前

2016-09-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台最長的空中步道「八卦山天空步道」，免費入場三個月期限將到期，縣長魏明谷昨表示，在各界要求下，縣府決定將免費時間將延長到明年農曆春節前，而農曆春節期間將朝「以價制量」規劃，以免在春節期間造成八卦山一帶交通癱瘓。

縣議員賴岸璋、林世賢、葉麗娟等人，昨在議會臨時會針對天空步道收費與否、管理維護，以及開幕後衍生交通壅塞等問題進行質詢。賴岸璋說，一旦收費，好不容易找回昔日風華將流失；林世賢表示，天空步道施工前，縣府未做好旅遊人潮對當地居民的交通衝擊，公共建設規劃不周全；葉麗娟則抨擊，收不收費的政策搖擺不定，突顯縣府無能。

對此，縣長魏明谷指出，天空步道從開幕到現在，平常每日約有八千名遊客人次，假日增加到二萬人次，七月十日開幕累計至今，遊客總數約有八十萬人次，顯然，天空步道對彰化縣城市行銷幫助很大。

春節期間將以價制量 避免壅塞

魏明谷表示，開幕免費進場三個月期限將到，目前縣府決定把免費時程往後延到明年農曆春節之前，而延到春節前，顧慮到交通部觀光局調查國內主要風景區春節旅遊人潮，八卦山大佛風景區人潮排名前十名，春節期間若再因為天空步道帶來遊客數量，衍生交通壅塞問題，縣府希望在以價制量的前提下研議收費機制。

對於被議員抨擊建設規劃不周全，城市暨觀光發展處長田飛鵬指出，工程施工前，沒有進行遊客數量評估報告，而他是在工程動工後才接城觀處長，之前為何沒做？他不清楚。田飛鵬表示，城觀處會向縣長呈報地方聲音和書面資料報告，至於收不收費？由縣長來決定！