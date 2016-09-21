〈中部〉網紗袋行銷茉莉 議員批「聞香」變「拈香」
〔記者張聰秋／彰化報導〕行銷農產品要顧及民眾感受！茉莉花是花壇鄉特產，也是泡茶、料理食材，被當成聞花香行銷惹議，縣議員顧黃水花昨天抨擊，行銷的茉莉花裝在網紗袋，乍看像是參加公祭時喪家所致贈的毛巾包裝，讓「聞香」變「拈香」，縣府根本不用心輔導地方特產，讓特產變了調！縣長魏明谷表示，會要求農業處納入輔導參考，兼顧民眾感受和賦予更高的經濟價值。
花壇鄉長不認同 指輕巧好攜帶
用網紗袋裝新鮮茉莉花作為聞香用途，出自花壇鄉公所的點子，對此，鄉長李成濟表示，他無法認同議員的個人看法，「聞香」像「拈香」的比喻不恰當，網紗袋輕巧好攜帶，鄉公所重點推廣茉莉花香氣，推出至今都獲得正面評價，沒聽過有人反感。
花壇鄉公所為了推廣在地茉莉花，用網紗袋包裝茉莉花，作為辦活動的紀念品發送參加者，或當成機構交流的見面禮，以此推廣茉莉花的香氣，強調出茉莉花獨特的花香特色。但此作法卻引起縣議員顧黃水花批評，她指出，現在殯儀習俗，喪家會拿網紗袋包裝毛巾，取代傳統紙盒，而茉莉花的包裝竟拿喪禮用的網紗袋，民眾拿到手，好像剛參加完公祭，實在很離譜。
顧黃水花指出，縣府有義務輔導行銷全鄉廿六鄉鎮市生產的農特產品，茉莉花可以拿來作高級料理和泡茶品茗，卻被行銷成聞香用途，失去經濟價值，不符合種植的經濟效益。而且，包裝好壞給人第一印象深刻，花農用汗水收成的茉莉花，應與高級茶葉、料理結合，提高其經濟價值和市場認同度，只拿來「聞香」，豈不是太可惜？
文史工作者︰可改用花朵圖案
花壇鄉文史工作者蔣敏全說，茉莉花淡淡的香氣好聞，白天摘晚上香氣飄散，網紗袋透氣，用來裝花聞花香，沒什麼不好，不妨考慮改用有花朵圖案的網紗袋，避免引發聯想。當地民眾指出，茉莉花經機器高溫烘乾可做成花草茶類香片，可聞可食，不失其花香特色，且烘過後用瓶罐裝，香氣不容易流失，好看更耐久放。
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