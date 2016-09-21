〈中部〉幼兒看老師 什麼都會超厲害
2016-09-21
〔記者廖淑玲／斗六報導〕雲林家扶中心社工結合環球科技大學幼保系學生及該校幼兒園小朋友，昨天在教師節前夕演出兒保劇「師說」感謝師恩，祝福全天下的老師，教師節快樂。
教師節前夕，環球科大幼保系師生結合雲林家扶中心社工演出兒保劇，由社工扮演孔夫子、超人、花媽等Q版人物，透過戲劇教導小朋友如何自我保護，加強兒保概念及生命教育。
隨後小朋友爭著為環球科大副校長林三立及老師們捶背、按摩，提前歡度教師節，就讀大班的江厔軒說，老師像媽媽，大事小事找老師，就連上廁所沒衛生紙，找老師就對了，同班的陳柏諺則抱著教保老師感謝說，老師像「花媽」什麼都會，太強、太厲害了。
林三立表示，幼保系學生未來大多數會從事教保工作，除了在學校的幼兒園實習，透過與家扶社工的互動及戲劇表演，讓小朋友深刻瞭解老師是兒童的守護天使，也感謝小朋友的服務，現場氣氛high到不行。
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