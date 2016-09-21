〈中部〉巨無霸虱目魚 真空包搶市
2016-09-21
〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉台子村養殖業者近年來行銷巨無霸虱目魚，肉質鮮美且份量大，部分業者將剖取的魚肉真空包裝，方便運輸、保存，研發禮盒包裝，藉此增加通路，搶攻年節伴手禮市場。
台子村養殖文蛤盛行，為減少魚塭青苔滋生，影響文蛤生長，養殖業者混養虱目魚做為清苔工作魚，最近幾年當地飼養逾五年的虱目魚成為特色食材，經縣府賣力推廣，巨無霸虱目魚的知名度逐漸打開，不少消費者中秋節返鄉，將巨無霸虱目魚列為指定烤肉食材。
曾姓業者表示，坊間虱目魚頂多兩台斤，但台子村部分虱目魚放養達五年，重量超過十台斤，雖然養殖時間長，但這些大尺寸的虱目魚以青苔為食，幾乎整天游動，肉質結實、鮮美，為方便消費者料理，養殖業者將現撈虱目魚肉片切下，放入真空包裝急速冷凍，消費者帶回家解凍即可料理。
業者發現虱目魚肉真空包不僅方便運送，保存期限起碼長達一年，部分業者致力於開發禮盒，希望搶攻農曆過年禮品巿場，提升巨無霸虱目魚名氣也增加銷量。
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