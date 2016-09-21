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〈中部〉中埔國中有校犬「 黑妞」人人愛

2016-09-21

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕嘉義縣中埔國中將出入校園一年多的黑色流浪母狗「黑妞」，經由嘉義縣家畜疾病防治所進行寵物登記、植入晶片後，升級為校園犬，校方與家畜所藉機向學生機會教育尊重動物生命的重要，而「黑妞」跟著師生升旗、上體育課，不隨便吠叫，模樣惹人疼愛，成了鎮校之寶。

中埔國中校長何玉翔說，黑妞出沒校園年餘，曾請家畜所獸醫為牠施打狂犬病疫苗與結紮，避免其在校園繁衍，多位老師觀察黑妞在校園的行為，發現牠雖是隻流浪狗，但「教養」很好，不會在校內大便，都會跑到野溪旁荒地解決，師生不用擔心踩到其「黃金」，黑妞的警覺性很高，但不亂吠叫，看到陌生人進入校園，就保持距離監視行蹤，充分發揮校園犬警戒本能。

何玉翔表示，黑妞似乎知道自己的「身份」不一樣了，會跟著學生上戶外課，但如果太陽太大，就會就近找樹蔭邊納涼邊陪伴師生，模樣十分可愛，學生下課競相找牠玩耍，牠來者不拒，要拍照，也是完全配合，將校園犬的角色發揮得淋漓盡致。

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  • 中埔國中校園犬「黑妞」陪學生上體育課的酷模樣。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

    中埔國中校園犬「黑妞」陪學生上體育課的酷模樣。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

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