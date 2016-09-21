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〈中部〉業者喊嚴 居民喊鬆 兩樣情

2016-09-21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例昨天經縣議會審議通過，畜牧業者聽聞後叫苦連天，指非開放式畜舍距離住宅等五百公尺的規定（第四條）太嚴苛，影響產業發展；民眾則認為，密閉式畜禽舍距離住宅等三百公尺（第五條）太近，無法維護居住品質，並質疑自治條例未定罰則，如何管理業者？

縣府農業處畜產科長林珮如回應，自治條例雖無明訂罰則，但業者若違反，可依畜牧法第三十九條處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

嘉縣養豬事業發展協會理事長張豐欣表示，五百公尺的規定一通過，全縣幾乎沒地點可新設畜牧場，「去海裡蓋才有辦法」；他認為，縣府推動青年返鄉務農，卻難以再蓋新場，返鄉要做什麼？以後大概只剩下大財團有財力經營畜牧場。

嘉縣蛋雞發展協進會理事長陳金川無奈地說，既然自治條例通過，只能接受，但業者和居民都要遵守，若找到合法地點申請，居民不要動不動就抗議，若業者又被抗爭，縣府應該拿出公權力，保障業者權益。

布袋鎮樹林里長王翠雯則認為，密閉式畜牧場還是會有臭味，「三百公尺太近了」，這一立法沒有站在居民立場，比較照顧業者；朴子市一名林姓市民說，重點是各設施的標準、規範和樣式，要訂定明確並嚴格審核，若模糊不清，讓審查單位有放水空間，自治條例訂了也是白訂。

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