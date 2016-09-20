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〈南部〉頂烈日採菱 8旬嬤不喊苦

2016-09-20

〔記者楊金城／官田報導〕過了中秋，「菱角的故鄉」官田區才開始採收菱角，產期比往年稍晚，兩位八十五歲最年長的採菱工陳姓阿嬤，昨天彎腰在太陽下採菱角不喊辛苦，缺工也沒辦法，還是要做。

官田菱角開始採收，今年產季晚了一些，第一期菱角花因遇到下雨，以致結果少，菱角少量上市，目前盤商收購價一台斤五十元。

官田區農會總幹事林正容說，官田菱角種植面積約三百八十公頃，預計十月產量才會明顯增加，官田區農會在西庄的收購菱角集貨場，也將在今天開張營運。官田菱角節預計十月下旬登場。

兩位八十五歲的陳姓阿嬤，昨天在官田東庄里的菱角田頂著大太陽，彎腰在水深及膝的菱角田採收菱角，阿嬤說，她們是官田區最年長的採菱工，鄰居都說很厲害。

阿嬤不喊辛苦說：「不做也是閒閒沒事」，採菱工一天採九個小時，工資一千三百元，要彎腰或跪在菱角田採收，工作辛苦，年紀大多為五、六十歲以上，七十幾歲的也很多。

菱農說，往年菱角在中秋節前的農曆七月底、八月初開始採收，今年產期晚了約半個月，第一期菱角花開花時也遇到下雨，以致目前產量少。

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  • 兩位八十五歲最年長的採菱工陳姓阿嬤，彎腰在太陽底下採菱角。（記者楊金城攝）

    兩位八十五歲最年長的採菱工陳姓阿嬤，彎腰在太陽底下採菱角。（記者楊金城攝）

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