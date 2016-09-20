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〈南部〉南大攜手助學計畫 十二人響應點燈

2016-09-20

〔記者劉婉君／台南報導〕幫助家庭經濟遭遇困難的學生順利完成學業，國立台南大學啟動攜手點燈計畫，招募十二位社會善心人士、近兩百五十萬元，總計認養廿位學生，每學期資助學生繳納學雜費，讓學生可以安心就讀。

台南大學表示，校內原本就有急難救助、清寒學生獎助學金，發放方式不同，每學期受助學生也不一定相同，五月再成立攜手點燈助學計畫，匯集社會各界愛心，採認養方式，為學生的前程點燈。

校長黃宗顯昨天頒發感謝狀給捐款的善心人士，也勉勵學生努力上進，日後回饋社會傳愛，同時也希望藉此拋磚引玉，喚起更多人加入點燈行列，幫助更多遭逢特殊境遇的學生完成學業。

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  • 國立台南大學啟動攜手點燈計畫，號召社會各界點燈助學。（台南大學提供）

    國立台南大學啟動攜手點燈計畫，號召社會各界點燈助學。（台南大學提供）

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