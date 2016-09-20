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〈南部〉外縣市宮廟參香放爆竹 鎖定宣導取締

2016-09-20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北區私人神壇十八日的廟會活動，燃放大量鞭炮，污染環境及影響交通，引起民怨，市警五分局及環保局依法各開出一張處分單。民政局昨天發表措詞強硬的新聞稿，指外縣市參香的宮廟及私人神壇，無視於南市推廣優質廟會文化的用心，不願配合，常以突襲方式，臨時在路旁擺設並施放大量鞭炮，挑戰公權力，未來市府將針對外縣市宗教團體及未立案神壇加強宣導與取締。

民政局表示，九月十八日當天，北區有兩場遶境活動申請，北區公所當天與各相關單位成立稽查小組，以因應各項狀況。當天上午十一點多，第一時間發現成功路上有宮廟擺放炮陣準備施放，稽查小組便趕往現場處理，發現是新北市三重區的一家宮廟在施放爆竹，當下進行勸阻並發生爭執，隨即通知五分局及環保局前往協助處理，五分局當下即開出罰單，環保局稍後也開罰。

晚上八點多，高雄市苓雅區一個陣頭突然在和緯路一段擺放大量爆竹施放，北區公所、五分局及消防局人員立即阻止勸導，廟方人員依然故我，無視於公家單位勸阻，執意燃放爆竹，三單位人員立即錄影蒐證，事後將影片交由環保單位依權責處理。

民政局表示，綜觀這次廟會活動，凸顯南市合法宮廟均願意配合推動優質廟會文化政策，減少燃放鞭炮及降低噪音。但外縣市參香的宮廟及私人神壇，卻無視於南市推廣優質廟會文化之用心，不願配合。市府重申未來將針對外縣市宗教團體及未立案神壇加強宣導與取締。

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  • 北區私人神壇週日的廟會活動，燃放大量鞭炮，出動警方勸阻取締。（民政局提供）

    北區私人神壇週日的廟會活動，燃放大量鞭炮，出動警方勸阻取締。（民政局提供）

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