〈南部〉颱風天偷拔112片燈桿維修蓋 毒蟲落網

2016-09-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕颱風過後，公園滿目瘡痍，一名毒蟲「趁颱打劫」暗夜連拔一一二片公園燈桿維修孔蓋，企圖當廢鐵變賣。

警方表示，十七日凌晨加昌派出所員警在右昌公園巡邏時，發現四十歲施姓男子在公園附近鬼鬼祟祟，見警拔腿跑向白色自小客車。

警方隨即上前盤查，發現後車廂內有綑綁的白色鋁蓋，施嫌坦承是公園燈桿維修孔蓋，因缺錢購買毒品從下午偷拔至凌晨，並主動將身上摻有海洛因的針筒交出。

公園管理處負責人表示，被偷的維修孔蓋一片約五百元，一一二片總價約五萬六千元，拿去資源回收場只能賣到一千多元，而孔蓋被偷後，若有小朋友或民眾伸手碰到將有觸電危險。