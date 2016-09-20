〈南部〉代購健康飲品涉詐 韓籍牧師不起訴

2016-09-20

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今年一月初，宣稱偵破南韓籍吳姓牧師來台宣教，推銷號稱可抗癌的南韓健康飲品涉嫌詐財案，雄檢偵結認定吳姓牧師與台籍張姓女教友幫已故的丁姓女教友「代購」健康飲品，錢都匯進南韓製造廠商帳戶，沒有得利，且張女在家屬提告後已將錢全數退還，丁父也撤告，吳、張二人獲不起訴，並解除對南韓籍吳姓牧師的境管限制。

吳姓牧師表示，因教友主動要求才幫忙代購，無端惹來官司，纏訟半年多，如今獲不起訴，並解除境管，如釋重負。

檢方指出，高雄一名罹癌的丁女前年十二月底因參與教會活動，得知南韓「多貝爾健康飲品」有助抗癌，透過吳、張二人代購十六萬八千多元、一二○包服用，去年二月過世，丁父去年六月控告二人涉詐欺，檢方發交刑事局南打偵辦，將吳、張二人依涉嫌詐欺送辦，均獲交保。二人都否認詐欺得利，供稱是丁女主動拜託代購。

檢方調查，丁女託購的費用都匯進南韓產商雲火公司帳戶，警方並未查獲其他教友也購買的事證；警方蒐證到吳姓牧師口譯內容，僅針對自稱罹患五十三種癌症的南韓籍崔姓女子演說見證內容，只分享個人以意志抗癌經驗，並無推銷任何藥物或健康飲品的內容。