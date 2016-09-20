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〈南部〉月底召開臨時會補選議長 恐有變數

2016-09-20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會預計月底召開臨時會辦理議長補選，今天將召開程序委員會討論，確認臨時會日期。不過，目前市議會程委會在野黨人數五席，民進黨三席，因有多名議員於月底排定出國，國民黨及無盟黨團對於月底召開臨時會有意見，本月底能否召開臨時會補選議長，恐怕仍有變數。

民進黨團總召林宜瑾表示，臨時會如果開不成，總要召開定期會吧！如果無法召開臨時會進行議長補選，那就等十月定期會召開時再利用一天的時間進行補選，反正遲早總要補選，民進黨團兵來將擋，水來土掩，已準備好見招拆招。

國民黨團總召蔡育輝表示，議長出缺時，法律上並未規定多久期限內要召開臨時會辦理補選，即使沒召開臨時會，甚至決議不補選，基於議會自治原則，也沒有違反地制法的規定。

他說，再者，黨團先前並未接獲月底召開臨時會的訊息，因此本月底國民黨團有三名成員要出國，如果月底要召開臨時會補選議長，將影響出國議員參與投票的權利。

無盟總召郭秀珠表示，不知道月底要召開臨時會，是看報紙才知道，而且月底也有多人排定出國，議長職務目前已有人代理，並不急著要補選，也不一定要補選。

台南市議會這次補選議長的臨時會時間，預定在九月廿七至廿九日期間擇一天舉行，市議會將於今天由代理議長郭信良邀集各黨團召開程序委員會討論，確認臨時會日期。目前程委會席次，民進黨含代理議長共三席，國民黨三席，無盟則有二席。

至於議長人選，除民進黨由賴美惠代表參選外，先前傳出有意參選的無黨籍議員曾順良昨天則表達參選意願不高，郭秀珠也無意參選。蔡育輝表示，國民黨會與無黨等在野勢力合作，絕對會推出人選，這兩天會就人選一事再開會討論。

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