〈南部〉王峻潭遞補議員 議長補選民進黨拚首輪過半

2016-09-20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長因前議長李全教被判議員當選無效，同選區民進黨籍的王峻潭昨天遞補議員並宣誓就職，民進黨團席次也由廿五席增為廿六席。民進黨團總召林宜瑾表示，未來議長補選，除民進黨團廿六席外，也會爭取無黨籍議員的支持，民進黨有信心議長補選在第一輪投票就過半當選。

台南市議會昨天上午舉辦市議員王峻潭補宣誓就職典禮，由代理議長郭信良主持，台南地院庭長李昆南擔任監誓人。包括代表民進黨參選議長補選的前議長賴美惠、林宜瑾等多名議員出席觀禮，王峻潭選區的大玉井地區鄉親也一起來加油打氣。

王峻潭表示，要向台南市民道歉，因為選輸，讓台南市政的推動及議會變得「霧煞煞」。另外，感謝台南市民及全國民眾關心這一次的選舉官司，未來會更加珍惜僅剩的任期，就任後會配合民進黨團及市府政策，讓市政推動更平順，替鄉親們爭取更多的福祉。

林宜瑾表示，未來議長補選，除民進黨團廿六席，也會爭取無黨籍議員的支持，民進黨有信心第一輪就過半當選。

台南市議會目前有五十五席，王峻潭遞補議員後，民進黨團有廿六席，國民黨團十五席，其他無黨籍議員則有十四席。