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〈南部〉狂風吹歪孔子雕像 國小搶救

2016-09-20

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里區子龍國小校園內重達一．五公噸、有五十多年歷史的孔子雕像，在莫蘭蒂風災中被暴風吹得傾斜，雕像與水泥基座斷裂脫離，學校展開搶救孔子大作戰，預計本週五進行吊掛安裝作業。

子龍國小在莫蘭蒂颱風中受災嚴重，有八棵老榕樹和黑板樹被吹倒，遊戲器材、小溫室和中央氣象局的地震測量站都被強風破壞，連整座孔子雕像也被強風吹得傾斜，師生震驚大自然的破壞威力。

校長郭耿舜說，因孔子雕像隨時有倒下的可能，情況危急。幸好到場救災的包商陳金龍主動幫忙，順利解決校方難題，先將孔子雕像吊掛下來。

吊掛時，因下雨過後，校園土壤鬆軟，重機具很難靠近，工人小心翼翼陸續用怪手、山貓及五名壯漢的接力幫忙，設法吊起○．五公噸重的孔子雕像，再慢慢鏟起超過一公噸重的水泥基座。

過程中，大家放慢動作，深怕有任何閃失會造成孔子雕像的傷害，好在工人技術高超，完美達成任務。

校方決定教師節前在校園內擇地重新安座孔子雕像，讓至聖先師繼續守護子龍學子。教導主任王自強說，子龍搶救孔子大作戰成功。

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  • 子龍國小的孔子雕像，被颱風暴風吹得傾斜，雕像與水泥基座斷裂脫離。（記者楊金城攝）

    子龍國小的孔子雕像，被颱風暴風吹得傾斜，雕像與水泥基座斷裂脫離。（記者楊金城攝）

  • 孔子雕像接力由山貓運送到校內另一地點。（記者楊金城攝）

    孔子雕像接力由山貓運送到校內另一地點。（記者楊金城攝）

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