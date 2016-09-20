〈南部〉二仁溪農損嚴重 農民盼現金救助
〔記者吳俊鋒／關廟報導〕強颱莫蘭蒂肆虐橫掃南台灣期間，關廟區因緊鄰高雄，受災程度也不小，作物慘遭摧殘，遠近馳名的綠竹筍產季恐提前「收工」，栽種於二仁溪畔的蜜棗、芭樂、黃金果等都傳出嚴重災情，眼見一整年的心血泡湯，農民直嘆「真的快崩潰了」，希望中央能給予現金救助。
關廟動員公所人力 展開損害調查
關廟區長王素珠昨天動員公所人力，展開損害調查，並通報南市農業局，災情數據仍在統計中，初步彙整資料，與高雄一溪之隔的田中、龜洞、布袋等里最嚴重，以蜜棗、芭樂為主。
立委王定宇強調，位置偏南的關廟與歸仁，莫蘭蒂的作物災損都很嚴重，會全力協助爭取，讓農民得以維持生計。
新農人陳榮河表示，蜜棗正值開花期，強風將果園吹得凌亂不堪，枝條嚴重折斷，綠葉都已枯黃、凋萎，結果無望，收成只能期待來年。
陳榮河說，莫蘭蒂不僅摧花，有些農民透過燈照進行產期調節，原本可以早收上市，卻也嚴重落果，心裡直淌血，估計蜜棗整體損失約有三成。
關廟知名的綠竹筍也沒有倖免，原本還可採收一個月，強颱侵襲後，嚴重折毀，宣告今年產季提早結束，六十七歲的農民林順泰初估損失高達五成以上，並強調這是他生平遇過最嚴重的風災。
對岸的高雄 已公告列入現金救助範圍
眼見二仁溪對岸的高雄已公告列入現金救助範圍，認為災情一樣慘重的關廟農民心急如焚，希望政府不要將他們遺忘。
關廟區農會總幹事陳愛妹提到，當地綠竹筍栽種面積達四百公頃，而蜜棗則有五十公頃左右，已請受災戶儘速通報，以利中央與市府等進行後續的審查程序。
農糧署︰已請區公所速報市府 將會勘
行政院農委會農糧署南區分署長姚志旺指出，已請區公所速報市府，將會同相關單位一起勘查，若認定災損面積達到現金救助的門檻，絕對會儘速辦理。
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