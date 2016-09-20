〈南部〉高市3天內清運 1週內全面復原

2016-09-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨指出，莫蘭蒂颱風災後復原至昨上午大致完成，預計三天內完成所有廢棄物清運，一週內完成剩餘社區公園與巷弄障礙排除。

莫蘭蒂颱風災後復原小組召集人、高雄市副市長許立明，昨代表市府說明整體災損與復原情況。

他指出，颱風共造成高雄七三三條主要、次要及社區道路受損，路樹倒塌超過一萬兩千六百棵，二六五座路燈折損；農損面積四千兩百餘公頃、累計損失約四億七千八百餘萬元，漁損部分約五．九八公頃，損失約三五九萬元；民生部分，共造成四十七萬戶停電、七十萬戶停水，至十七日晚除零星區域，均已恢復供水供電。

另外，三○一所受創學校以學生安全為優先考量，路樹倒塌已全數排除，昨均能正常上課，水電供應也無虞。

此外，市府清查傾倒路樹有兩棵根部包裹不織布、七棵有格網，確實不合規定，未來會嚴格監督，要求相關單位栽植時拍照、加強列管。