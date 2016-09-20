〈南部〉高屏溪濁度高 水公司將擴、增建3淨水場

2016-09-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱莫蘭蒂襲台，高屏溪原水濁度飆破二萬六千NTU，造成淨水場難以負荷，台水公司決定斥資十餘億元，擴建坪頂、嶺口淨水場，並租用海軍陸戰隊大泉營區，規劃興建大泉淨水場，提升設備、增加供水量，穩定大高雄地區供水，未來也能支援台南用水。

高屏溪供應高雄民生用水，但每逢颱風豪雨原水濁度飆高，高雄有六座淨水場，只要濁度飆破六千NTU，就得採取減量供水，強颱莫蘭蒂襲台濁度高達二萬六千NTU，遠高於淨水場處理標準約五十倍，造成淨水場難以負荷，只能從南化水庫調水，經調配過後才能供水。

為解決此一問題，台水公司斥資五億元，推動坪頂淨水場改善工程，將擴建淨水及廢水處理設備，將原本每日供水量五十萬噸，提高最大供水量達六十萬噸，目前工程已動工，預計一○七年年中完工。

水公司並租用海軍陸戰隊大泉營區，占地七公頃有十口深水井，過去是海軍陸戰隊用來取水，供應給整個左營區軍港，將興建大泉淨水場，目前進行規劃設計，將於一○七年初動工，預計二年後完工，增加供水量十萬噸。

水公司表示，大泉淨水場將保留三口抗旱井，約一萬五千噸水源，嶺口淨水場也將擴建五萬噸蓄水池，但供水量維持原來十萬噸；預估豐水期每日可增加供水量二十萬噸，滿足高雄用水需求。