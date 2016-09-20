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〈南部〉林園養殖業史上最大災損 初估數億元

2016-09-20

〔記者洪臣宏、黃旭磊／高雄報導〕台灣魚蝦苗孵養殖重鎮林園區遭受有史以來最大風災，室內養殖場變成「露天」，還得忍痛放流死亡魚蝦苗，業者自估全區災損數億元，林園養殖業大多沒有養殖登記證，無法領取現金救助，業者盼望從寬認定，市府將協助爭取專案補助。

多數無養殖登記 盼專案補助

林園區魚蝦苗孵養殖年產值佔全國九十％以上，粗估約有千戶；根據高市海洋局資料，領有養殖登記證的只有一百五十二戶，養殖面積僅全區二十．二九％。根據規定，沒有養登證無法領取現金救助，業者叫苦連天。

市議員王耀裕昨天邀集海洋局勘災，他說，莫蘭蒂從台灣海峽直撲高市，羅列在林園區海岸的養殖業毫無遮蔽，受災慘重，沒有養登證的業者佔了大部分比例，盼農委會漁業署從寬認定，至少也要給一半，協助復原。

孵育白蝦苗的劉茂松說，莫蘭蒂強風掀開了養殖場屋頂，雨水灌入了養殖場內，最致命的是停電兩天，無法控制水質鹹度、溫度、溶氧度，他養的五千萬尾蝦苗全數死亡。

「發電機撐了一天都燒壞了！」林園區水產養殖發展協會理事黃慶煌指出，從事養殖卅餘年來從沒遇過這種重創，更慘的是缺工缺料，想要重建復原都得排到一個月以後。他說，協會會員有三百餘戶，若以每戶一百萬元（含設備）估算，災損數億元以上。

養殖戶拍照存證 申報至26日

林園區公所從十六日迄昨共收到十四件養殖災損申報案，但區公所評估會收到三、四百件。區公所表示，申報日期至本月廿六日截止，呼籲養殖戶拍照存證申報。

高雄市海洋局統計，林園及梓官地區因停電導致水產物缺氧死亡，水產物受災面積近六公頃，估計包括石斑魚苗、白蝦及鱸魚等，損失金額粗估三五九．八萬元。

海洋局表示，領有養登證業者可申領現金補助，其餘將向中央爭取能否專案補助，但不會影響低利貸款。

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  • 室內養殖場變成「露天」，業者災損嚴重，叫苦連天。（記者洪臣宏攝）

    室內養殖場變成「露天」，業者災損嚴重，叫苦連天。（記者洪臣宏攝）

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