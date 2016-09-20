〈南部〉《觀察筆記》匪夷所思

2016-09-20

張鶴齡殺害妻女三人，纏訟十年，竟是無期徒刑確定。

他是一條命，妻女共是三條命，他，還可以教化，悔改，亡者已矣，他這個生者會常戚戚？若常戚戚，又何益於事實？能令妻女重生？

殺機起時，敢下殺手，就是召喚死神了。

妻女何辜？親情是人情至親，罔顧稚齡女兒之親，已經斬斷人之所以為人的情分，法官又何需以憐憫之情不殺？

更何況殺害過程居然直播給情婦觀看，以為證明，手段之兇殘，心性之惡，若冰冷鐵石，毫無人之溫度，既是這樣，法官又何須以人之溫度企望張凶回暖？

此際，有悔又如何？

這十年審理中，岳家兩老是椎心煎熬，女兒、孫女不時回返夢裡，法官可憐凶手時可有想及髮蒼蒼視茫茫危顫顫的受害人家屬？這不是微罪，是惡極大罪，泯滅的是人性，豈可與一般犯罪並論？

這種非人禽獸，納稅人還要繳錢養牠終老？為甚麼？（資深記者黃明裕）