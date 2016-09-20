〈南部〉崁頂焚化爐重啟再冒煙 勒令停爐

2016-09-20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕莫蘭蒂颱風帶來強風，崁頂焚化爐因進水暫停營業，昨天重啟卻冒出濃濃黑煙，縣府強調若排放超標就會重罰。

崁頂焚化爐日前因為颱風風雨致廠內進水，導致部分機件短路，當時就緊急停機避颱風，由於連假各地民生垃圾大增，僅剩的一爐需儘快重啟，原定前天就要復爐卻延後，昨天正式復爐，卻在復爐後約五小時又再出問題。

昨天的黑煙直衝天際，讓緊鄰的南州鄉民傻眼，還稱有臭味，屏東縣環保局長魯台營表示，昨天的事故係因送料機漏油，加壓幫浦力量不足導致燃燒不完全，而產生黑煙，已馬上勒令廠方停爐，而類似事故有其容許值，只要超標，縣府決對再開罰。

環保局指出，由台糖負責營運的焚化爐體質下滑，在台糖新董座上任後，已通知儘快商討解約事宜。