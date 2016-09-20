〈南部〉屏東縣災害救助審核 將比照莫拉克
2016-09-20
〔記者羅欣貞／屏東報導〕莫蘭蒂颱風造成部分鄉鎮淹水及住屋毀損，是莫拉克風災以來最嚴重的一次，縣府初估住屋毀損、淹水救助件數合計約二千件，縣府災害救助審核將比照莫拉克採一級一審，加快救助金核撥速度。
即日起受理申請
縣府社會處指出，即起住家有受災事實者，可檢附戶籍資料、災損照片、郵局存摺封面影本向戶籍地鄉鎮市公所申請，住屋損毀達不勘居住程度，戶內實際居住人口每人發給兩萬元安遷救助，以五口為限；另住戶淹水深度五十公分以上補助五千元、一百公分以上一萬元。
根據各鄉鎮市公所初步回報，全縣住屋損毀的安遷救助初估一千八百件，若以每戶最高十萬元計算，總額達一億八千萬元，將先從縣府災害準備金支應。
社會處副處長許慧麗表示，淹水或安遷救助申請期限至十月十五日截止，縣長潘孟安指示比照莫拉克風災採一級一審，由各鄉鎮市公所直接一級審核認定，只要送到縣府，將在最短時間直接撥款到受災戶帳戶。
此外，農損現金救助或低利貸款為災後十日內，縣府也呼籲農民要在九月二十六日前申請，至於減免賦稅則要在災害發生之日起三十天內申報。
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