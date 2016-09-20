〈南部〉屏東縣肢障者生活重建中心 揭牌啟用
2016-09-20
〔記者羅欣貞／屏東報導〕肢體障礙有先天性，也有後天性因為車禍、意外的中途致障，後者適應生活更需時間，縣府為協助中途致障者，成立「屏東縣肢體障礙者生活重建中心」，昨天揭牌啟用，重建中心五月試辦至今已服務四人，生活自理能力明顯進步。
5月試辦至今已服務4人
縣府運用公益彩券回饋金，委託屏東縣脊髓損傷者協會承辦重建中心，設於屏縣身心障礙者福利服務中心六樓，規畫三間住宿房舍，最多可供六名身障者入住使用，其中一間還能讓家屬入住照顧。
其餘設備還包括廚房、餐廳、交誼廳及復健室，在治療師、社工、服務員協助下，以居住訓練方式，協助中途致障者盡快恢復生活自理能力；除了定點服務，還提供到宅式、社區式服務，協助不同需求的中途致障肢體障礙者。
肢體障礙者生活重建中心已於今年五月試營運，至今有四名中途致肢障者使用，其中十八歲高職學生黃國明，去年因車禍導致右側肢體無力，容易跌倒無法上下樓梯，入住重建中心訓練三個月，經治療師設計復健課程，加上本身努力不懈，本月已經順利回校上課，他表示，中心真的給予很大幫助。
屏東縣肢體障礙者生活重建中心昨天由縣長潘孟安等人揭牌，他呼籲中途致障鄉親，如果生活自理能力尚有困難，可以提出申請。
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