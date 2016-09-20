| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東縣肢障者生活重建中心 揭牌啟用

2016-09-20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕肢體障礙有先天性，也有後天性因為車禍、意外的中途致障，後者適應生活更需時間，縣府為協助中途致障者，成立「屏東縣肢體障礙者生活重建中心」，昨天揭牌啟用，重建中心五月試辦至今已服務四人，生活自理能力明顯進步。

5月試辦至今已服務4人

縣府運用公益彩券回饋金，委託屏東縣脊髓損傷者協會承辦重建中心，設於屏縣身心障礙者福利服務中心六樓，規畫三間住宿房舍，最多可供六名身障者入住使用，其中一間還能讓家屬入住照顧。

其餘設備還包括廚房、餐廳、交誼廳及復健室，在治療師、社工、服務員協助下，以居住訓練方式，協助中途致障者盡快恢復生活自理能力；除了定點服務，還提供到宅式、社區式服務，協助不同需求的中途致障肢體障礙者。

肢體障礙者生活重建中心已於今年五月試營運，至今有四名中途致肢障者使用，其中十八歲高職學生黃國明，去年因車禍導致右側肢體無力，容易跌倒無法上下樓梯，入住重建中心訓練三個月，經治療師設計復健課程，加上本身努力不懈，本月已經順利回校上課，他表示，中心真的給予很大幫助。

屏東縣肢體障礙者生活重建中心昨天由縣長潘孟安等人揭牌，他呼籲中途致障鄉親，如果生活自理能力尚有困難，可以提出申請。

廣告
  • 屏東縣肢體障礙者生活重建中心揭牌啟用。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣肢體障礙者生活重建中心揭牌啟用。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高市3天內清運 1週內全面復原

高雄市政府昨指出，莫蘭蒂颱風災後復原至昨上午大致完成，預計三天內完成所有廢棄物清運，一週內完成剩餘社區公園與巷弄障礙排除。莫蘭蒂颱風災後復原…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈南部〉屏東縣肢障者生活重建中心 揭牌啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.