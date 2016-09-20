〈南部〉屏東縣還有337戶停電 台電拚今天全「復明」
2016-09-20
自來水已全面恢復供應
〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕中秋節連假結束，昨天第一個上課上班日，直到晚間十一點止，屏東縣還有三三七戶停電，台電希望能趕在今天前全面復電，自來水則已全面恢復供應。
將建議農委會專案補助農損
至於農林漁牧損失，至昨天截止，共計一億八千餘萬元，包括農糧受損面積五○四公頃，金額一億二千餘萬元，畜牧六十三場損失四千三百餘萬元，漁業一千五百萬元；縣府表示，許多蓮霧樹被連根拔起，復耕至少要四至五年，今年初寒害及七月尼伯特颱風已造成嚴重損失，莫蘭蒂颱風雪上加霜，建議農委會專案補助，從簡、從寬、從優認定，助農民度過歹年冬。
縣長潘孟安上午前往東光國小探視颱風期間到校進行復原工作受傷的總務主任陳富銘，並了解學童上課及營養午餐供應情形，潘孟安說，此次風災全縣學校災損金額高達一億五千多萬，縣府將先動用縣款及災害準備金支應，儘速恢復校園設施。
校園設施將以災害準備金修復
自來水公司第七區管理處表示，颱風造成屏東縣超過三萬戶停水，經過五天搶修，昨天上午只剩下牡丹鄉高士村二百多戶及小琉球九戶停水，水公司董事長郭俊銘南下關心搶通情形，下午二時過後，全縣已完全恢復供水。
台電屏東營業處表示，莫蘭蒂颱風造成屏東縣將近四十萬戶停電，台電連日來出動將近六百名員工下鄉搶修，直到昨晚十一時為止，全縣只剩三三七戶停電，主要集中在恆春半島偏鄉地區，因變電器等維修料件調度作業需要時間，預計今天可恢復供電。
至於春日鄉士文村還有四十七戶停電，台電解釋是因聯外道路流失，影響電桿及架線進度，已請求軍方支援人力。
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