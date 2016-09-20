〈南部〉流浪貓變警貓 陪警值班巡視

2016-09-20

〔記者陳賢義／台東報導〕成功警分局長濱分駐所警貓「ㄛ輪」，數月前原是一隻無家可歸的流浪貓，長濱所巡邏警在路邊發現帶回飼養，流浪貓變警貓，命運大翻轉，「ㄛ輪」白天就趴臥在值班台旁休憩，晚上到處巡視，查看有無異物入侵，陪同值班警守護新家。

關山警分局捎愛領養流浪狗，為毛小孩找新家，長濱分駐所警不落人後，數月前巡邏途經台十一線，發現路邊倒臥一隻奄奄一息、身型廋弱的小貓咪，頓起憐憫之心，立刻停車將小貓抱進車內，覆蓋布毯暖身並帶返所。不捨小貓再流落街頭，眾警商議決議領養，自掏腰包購買貓沙，在警所內為這隻流浪貓布置新窩。

輪流餵養貓飼料，「ㄛ輪」經調養和細心照料，毛色愈顯蓬鬆明亮，身型也愈來愈壯碩，白天固守在值班台旁，靜靜的陪伴值班警，晚間就開始大展身手，只要蟑螂、老鼠膽敢入侵，絕不輕放。

長濱分駐所警鄭叡嶸說，「ㄛ輪」最大特色就是有著松鼠般的尾巴，毛色猶如「黑輪」般，相當漂亮，大家叫著叫著就習慣了。「ㄛ輪」十分溫馴，最喜歡維護警所周圍環境，歡迎登所遊客結伴和牠來張「人與貓」的合照，也呼籲大家不要任意棄養寵物，愛牠就不要傷害牠。