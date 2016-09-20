〈南部〉百歲人瑞多4位 市長送重陽金

2016-09-20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市今年有四人成了百歲人瑞，市長張國洲昨天逐一慰問並致贈重陽禮金；四位人瑞各自養生有術，其中羅陳有妹活到老，也愛美到老，仍抹粉點胭脂，看起來不到七十歲，堪稱「凍齡」代言人。

台東市新百歲人瑞有民族里的羅陳有生妹女士、中華里的張黃菊女士、四維里的王克鎧先生、富豐里的劉自華先生。張國洲在社會課課長吳雪玉及里長們的陪同下，前往東市轄內四位百歲人瑞家中探望，他說：「老人是家中的寶，也是社會的重要資產」提醒為人子女的市民鄉親們，平時工作繁忙之際，也能夠想到年邁的親人，多給予關心，使每一位長者都能享受優質照顧的老年生活。

就是愛美 羅陳有妹像70歲美魔女

張國洲首位拜訪羅陳有妹，立刻驚為天人，完全不像一百歲了，看起來不到七十歲，羅陳有妹至今仍保有使用化妝品習慣的羅陳奶奶，臉上帶著淡妝，看到相機鏡頭，還主動微笑，氣質出眾。

來自山東的王克鎧，多次獲得模範父親、模範榮民的榮耀，聽聞市長拜訪，健步如飛從後頭直奔前院，與張國洲閒話家常，精神飽滿彷彿年輕小伙子般。

劉自華雖然重聽，但是喜愛閱讀，接受慰問時，手中仍拿著一本三國演義，雖然溝通不易，仍急著要向市長分享書中內容。

張黃菊雖然大多時間臥床，仍生性樂觀，在眾人面前，只願意承認自己才八十歲。