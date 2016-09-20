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〈南部〉富岡港淤沙未清 蘭嶼綠島仍斷航

2016-09-20

平台船未到 無法展開疏濬

〔記者黃明堂／台東報導〕中秋雙颱造成東市富岡港航道嚴重淤沙，交通船無法開航，縣府原本昨天要展開清沙作業，但找不到漁船到大武漁港拖平台船，仍無法展開疏濬。

綠島及蘭嶼海運因雙颱接連報到，加上富岡港淤沙，還有倒掉的燈塔在水中阻礙航道，到昨天綠島已停航五天，蘭嶼七天，急需船運運送民生物資到島上，另外，也需要把兩地公務員及上班族載送到工作地，也有一百多位觀光客等著回到本島。

目前只能由成功和後壁湖運補

縣府與交通船業者協調，昨天將分別由台東成功鎮新港漁港、屏東後壁湖漁港分別擔負綠島、蘭嶼的海運任務，不過，昨天早上持續下雨，綠島機場關閉，差點兒讓綠島海運恢復不了。

原來，肩負海運任務的「綠島之星」船長人在綠島，縣府原安排他搭一早的飛機到台東，再從成功開船到綠島，但飛機沒飛，縣府趕緊協調海巡，直接從綠島載船長到成功，船班得以於中午啟航往返。

縣府另一方面希望昨天開始富岡漁港航道清沙作業，但唯一的平台船在大武，因屬無動力船，還須等漁船到大武拖來，才能展開作業。

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  • 富岡港第一泊區有不少漂流木。（記者張存薇攝）

    富岡港第一泊區有不少漂流木。（記者張存薇攝）

  • 舢舨載潛水人員探查富岡港航道。（記者張存薇攝）

    舢舨載潛水人員探查富岡港航道。（記者張存薇攝）

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