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〈南部〉紅葉國小受創 學童至桃源村上課

2016-09-20

〔記者王秀亭／延平報導〕莫蘭蒂颱風重創延平鄉紅葉村，紅葉國小雖然位於部落下方，躲過土石流淹沒教室危機，但教室走廊湧入泥流，紅土操場受損嚴重，昨天是中秋連假後的第一個上課日，全校六十三名學生全部移往桃源村活動中心及延平鄉立圖書館上課，校長黃子誠昨天帶著總務主任一起清理教室周遭環境，預計最快今天，最慢明天就可讓學生回到原教室上課。

預計今、明應可返校上課

受對流雲系旺盛影響，台東地區從十八日晚間就持續降雨，仍在搶災的紅葉村也下了一整晚上的雨，紅葉國小原本只有紅土操場受災嚴重，校長黃子誠昨天上午到校一看，校門口遭由部落流下的泥流入侵，淤積近五十公分高。

考量部落、學校都受災，全校老師十八日提前結束中秋連續假期，返校整理受災教室外，也先布置臨時上課的教室，讓學生受教權益不受影響，昨天則由延平鄉公所及學校派出交通車，到部落及臨時收容所接送學生上下學。

第一天在臨時教室上課，五年級張峻瑋說，教室好大，雖然和六年級共用同一個空間，但沒受到影響，還是希望可以回到教室上課，比較習慣。

黃子誠表示，雖然有臨時教室可用，但多數教具搬移麻煩，老師及學生仍習慣在原教室上課，加上住在四、五鄰的學生並未受災，每天到桃源村上課須舟車勞頓，考量教室區域只有部分泥流入侵，昨天與總務主任、老師聯手清理，家長看到後也加入幫忙，希望以最快速度恢復教室原貌，最快今天，最慢明天就讓學生可回校上課。

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  • 昨天凌晨持續降雨，泥流再流進紅葉國小大門，泥沙淤積近五十公分高。 （記者王秀亭攝）

    昨天凌晨持續降雨，泥流再流進紅葉國小大門，泥沙淤積近五十公分高。 （記者王秀亭攝）

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