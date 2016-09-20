〈南部〉紅葉國小受創 學童至桃源村上課
2016-09-20
〔記者王秀亭／延平報導〕莫蘭蒂颱風重創延平鄉紅葉村，紅葉國小雖然位於部落下方，躲過土石流淹沒教室危機，但教室走廊湧入泥流，紅土操場受損嚴重，昨天是中秋連假後的第一個上課日，全校六十三名學生全部移往桃源村活動中心及延平鄉立圖書館上課，校長黃子誠昨天帶著總務主任一起清理教室周遭環境，預計最快今天，最慢明天就可讓學生回到原教室上課。
預計今、明應可返校上課
受對流雲系旺盛影響，台東地區從十八日晚間就持續降雨，仍在搶災的紅葉村也下了一整晚上的雨，紅葉國小原本只有紅土操場受災嚴重，校長黃子誠昨天上午到校一看，校門口遭由部落流下的泥流入侵，淤積近五十公分高。
考量部落、學校都受災，全校老師十八日提前結束中秋連續假期，返校整理受災教室外，也先布置臨時上課的教室，讓學生受教權益不受影響，昨天則由延平鄉公所及學校派出交通車，到部落及臨時收容所接送學生上下學。
第一天在臨時教室上課，五年級張峻瑋說，教室好大，雖然和六年級共用同一個空間，但沒受到影響，還是希望可以回到教室上課，比較習慣。
黃子誠表示，雖然有臨時教室可用，但多數教具搬移麻煩，老師及學生仍習慣在原教室上課，加上住在四、五鄰的學生並未受災，每天到桃源村上課須舟車勞頓，考量教室區域只有部分泥流入侵，昨天與總務主任、老師聯手清理，家長看到後也加入幫忙，希望以最快速度恢復教室原貌，最快今天，最慢明天就讓學生可回校上課。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高市3天內清運 1週內全面復原
高雄市政府昨指出，莫蘭蒂颱風災後復原至昨上午大致完成，預計三天內完成所有廢棄物清運，一週內完成剩餘社區公園與巷弄障礙排除。莫蘭蒂颱風災後復原…
網友回應
熱門新聞
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 社論》北京的「下台階」？
- 香奈兒N°5 經典多變
- 威航資方：資遣費最多3個月
- 凍齡16年 喬妹曬《生死戀》
- 〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧
- 颱風後急復原 高雄公開賽今開打
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 藍8縣市首長訪中 林全：不能傷害國家主權、尊嚴
- 「擁抱梵谷」巡迴南市18校 來探索《向日葵》
- 紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心
- MLB Live》陳偉殷先發前4局好投 馬林魚逆轉勝國民
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉「九二」勒索開始了！
- 出借學生發生意外 保險不理賠
- 美前五大禮服品牌 台灣亞洲首店
- 選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定
- 敍利亞戰火再起 聯合國人道車隊遭炸致12死
- 從胸前拿出得獎感言小抄 凱特麥金儂被誇自然不做作
- 〈專家開講〉職場宛如奇譚俱樂部
- 大巨蛋案成柯P逆麟？看到他跳起來、又跟她吵過架…
- 台股高檔震盪 早盤力守9100點
- 自由廣場》現在，誰欠彰化人一個公道？
- 雄影打親情牌 張翰變身暴力「老子」
- 柏林再吞敗仗 梅克爾連任路艱辛
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 富岡交通船斷航 農業處拋成功鎮離島固定航班構想
- 藍營8縣市拿到中國好處？ 他說：九二共識請願團被消費了
- 1個人也要開班 教部新制保障小校
- 「牛車伯」失蹤逾月 警民持續搜尋、祈求上帝爺公
- 尹玲／那年的VERONA之旅
- 拒救災軍人進校洗澡 金門高職教官還飆罵
- 食品業強制自主檢驗 再增四千七百多家
- 沒來由的心悸、冒汗 可能是恐慌症
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 紐約爆炸案發現未爆彈 疑小偷無意間幫拆彈
- 殷雄強勢回歸戰國民 今日重點賽事預告
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉紅葉國小受創 學童至桃源村上課
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分