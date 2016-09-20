〈南部〉紅葉重災早提醒 鄉代批中央漠視
〔記者王秀亭／台東報導〕在莫蘭蒂風災中重創的延平鄉紅葉村，昨天持續災後重建工作，水保局台東分局、台東縣政府聯合勘災，水保局台東分局長王志輝表示，搶災緊急措施完成後，後續水土保持措施費用初估要一億元以上，鄉民代表古志誠則批早已向上反應該處為災害潛勢區，若中央及早重視，即使發生災情，也不至於釀重災。
未列入災害潛勢區 致釀重災
縣長黃健庭昨天上午帶領農業處長許瑞貴、社會處長曹劍秋等相關局處首長，到紅葉村實地了解村民需求，水土保持局台東分局長王志輝現場說明第一階段搶災過程。
水保局：重機具已進駐清淤
王志輝表示，水保局十六日就已進駐重機具，先處理堵塞紅谷橋淤積土石，再施作截水溝，讓野溪水流不會再流入部落巷道，目前已清運超過半數的沙土，預計最晚二十二日即可讓災民返家整理家園。未來還會針對整個地區做細部規劃，做好確實的防護措施，經費初估要一億元以上。
預計週四應可返家整理家園
黃健庭表示，未來整治方向，將由水保局台東分局進行緊急以截道導流處理，並比照大武鄉大鳥村或愛國埔部落的模式，進一步保障周邊區域居民的安全，面對近年來氣候環境極端的差異，必須要更謹慎的應對，遇豪大雨或是颱風侵襲時，能夠暫時離開居所前往收容地方安置。
延平鄉公所表示，此次受災戶多集中在紅葉村一至三鄰，其中以二鄰最為嚴重，全面受災，紅葉村受災建物有二十八棟，全毀的有五棟，接受安置的災民有一百四十人，其中六十四人暫住台東戒治所懇親宿舍，五人在桃源村巴喜告教會，七十一人依親。
紅葉村傳出災情至今，面對「紅葉溫泉風景特定區」及濫墾問題，胡榮典不禁抱怨，紅葉溫泉在部落下方，該計畫只是都市計畫，部落裡沒有旅館，也沒重大開發，至於生薑濫墾問題，鄉公所確實因程序上的疏失，遭監察院糾正，但不是發生在紅葉村，指控不實，不應把所有事件歸於此次災情。
王志輝也解釋這次真的是天災；此語一出，引來鄉民代表古志誠不滿，怒批早已多次向中央反應該處為災害潛勢區，卻未獲水保局重視，如果紅葉村有兩千戶，一定會被重視，但這裡住戶只有二十餘戶，連一塊蛇籠、擋土牆都沒做，如果早做整體規劃，即使是大自然的力量造成，也可減輕災情。
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