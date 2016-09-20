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〈台北都會〉北市3成女性 6年未做抹片

2016-09-20

〔記者謝佳君／台北報導〕根據衛福部國健署一○四年癌症登記資料顯示，北市因子宮頸癌死亡人數從一○三年的五十八人，增至一○四年的七十人；但一○四年北市僅五成女性於三年內參與過子宮頸癌篩檢，且高達三成女性超過六年未做過抹片檢查。衛生局表示，為鼓勵市民定期接受癌症篩檢，舉辦「台北市輕鬆做抹片1+1—月月抽、月月送」活動，最高可獲一萬元便利商店提貨券。

衛生局表示，只要設籍北市且三年內未曾進行子宮頸抹片篩檢，九月廿六日至十一月卅日期間，持健保卡至北市健保特約醫療院所完成子宮頸抹片檢查，並接受現場醫護人員衛教宣導，即可參加抽獎。

最大獎為年終加碼抽活動，抽中民眾可獨得提貨券一萬元。得獎名單將公告於北市衛生局網站。

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  • 台北市衛生局舉辦「輕鬆做抹片1+1─月月抽、月月送」活動。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局舉辦「輕鬆做抹片1+1─月月抽、月月送」活動。（台北市衛生局提供）

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