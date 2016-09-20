〈台北都會〉北市鄰里交通改善 今年朝60里邁進
2016-09-20
〔記者沈佩瑤／台北報導〕交通局推出「鄰里交通環境改善計畫」，以里為單位，為巷道劃設人行道、調整停車空間等，盼能從根本改善交通。交通局長張哲揚昨接受台北電台訪問時表示，今年目標完成六十個里的改善工程；也提醒近期車禍發生時間都集中在清晨或是夜晚，用路人要多注意路況。
根據交通局調查，市區交通工具使用比率最高為機車約佔廿五％至卅％，其次是市區公車、捷運、自小客車各佔十六％到十七％，步行約佔十六％，其他則為自行車、計程車等約佔五％到六％。張哲揚指出，這是共享運輸主要目的，盼讓機車和小汽車族改變運具使用習慣，讓交通更為順暢。
「除了市區交通要改善外，巷道內行車環境也得一併調整」，張哲揚說，去年起推出「鄰里交通環境改善計畫」，盼有效改善市區巷道空間及公共安全，一○四年已完成卅個里，一○五年則有一百二十個里報名加入改善計畫，今年目標預計完成改善六十個里。
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