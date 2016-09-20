〈台北都會〉世大運招募親善團 柯：無上限
2016-09-20
〔記者何世昌／台北報導〕台北市政府昨上午舉行「世大運熊蓋讚親善團」招募記者會。市長柯文哲表示，北市府邀請區里及民間團體擔任「熊蓋讚親善大使」，接待遠道而來的各國貴賓及選手，並協助推動宣導世大運、介紹參賽國家文化、組成加油團等。
柯文哲致詞時表示，世大運一個重要精神就是「讓世界看見台灣」，屆時來台運動員及教練就有一萬兩千名，再加上遊客及採訪媒體人數，應該還有一倍以上，這是台灣跟世界接軌的大好機會。
柯表示，「熊蓋讚親善團」就是要讓每個行政區認領一個洲，每個里再認領一個國家，各國國家代表隊來台參賽時，就有人去接待，讓國外來的運動員都有賓至如歸的感覺，再把對台灣好的印象帶回去國內，達到台灣國際行銷目的。除了「熊蓋讚親善團」，官方還要招募一萬八千名志工，但人數無上限。
台北市民政局說，目前已有國際同濟會台灣總會、國際獅子會300-A2區、國際扶輪3520地區、國際青年商會中華民國總會、財團法人台北清真寺基金會、財團法人育成社會福利基金會、中華民國紳士協會等團體響應加入「熊蓋讚親善團」。
民政局指出，有意參加的各行業團體，可向北市各區公所民政課洽詢相關事宜。
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