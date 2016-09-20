〈台北都會〉食安計畫評比不佳 北市府喊冤
2016-09-20
〔記者謝佳君／台北報導〕北市府一向以食品安全把關自詡，去年跨局處參加「一○四年度獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」，卻敗給台中市，僅拿下第二名。市府官員無奈說，其中一項評比項目為「食品工廠分廠分照」，但北市產業特性本來食品工廠就不多，「先天條件不佳」，參賽前就預估該項目會失分，也私下指評分標準有失公允。
中央政府為鼓勵地方強化食安管理，去年首度辦理這項計畫，根據九大策略訂定考評項目，其中在「食品工廠分廠分照」策略中，考評項目為輔導食品工廠分廠分照及食品工廠分廠分照查核。於去年八月至今年一月進行考評。
產發局表示，「食品安全衛生管理法」一○三年十二月修法規定，食品工廠不得在同一場址及廠房同時從事非食品的製造、加工及調配，需另分廠並取得工廠登記。這段期間產發局即清查發現北市有三間食品工廠符合分廠分照的條件，並輔導業者進行分廠分照。
但產發局說，該項目希望地方政府在考評期間查核到更多尚未落實分廠分照的業者，鼓勵政府除弊、避免怠忽職守。但北市沒有新增食品工廠，原符合條件的三間工廠也已輔導分廠分照；此做法形同鼓勵查違規業者越多越好，建議更妥適做法應是有應查而未查到的業者，政府官員確實有怠忽職守再予扣分。
產發局表示，之前已多次反映負責該項目考評的經濟部工業局，但仍未修正評分標準，導致該項目勢必失分；不過，經濟部也回覆，若未來繼續辦理類似獎勵計畫，會再納入考量，調整考評內容。
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