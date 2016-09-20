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〈台北都會〉食安抽驗 器皿溶毒明年列入

2016-09-20

〔記者謝佳君／台北報導〕北市府去年參加「獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」，拿下第二名，獲頒六千三百萬元獎金，其中，衛生局分得三千七百多萬元，將用於強化食安。衛生局明年擬增加抽驗計畫，包括「標示或宣稱」非基改食品檢驗、素摻葷、不鏽鋼錳溶出試驗、美耐皿三聚氰胺溶出破壞試驗等。

衛生局食品藥物管理處表示，這筆獎金將編列於一○六、一○七年度預算。一○六年度約兩千多萬元；經食安委員會討論，其中一個重點計畫是擬用於增加年度專案抽驗計畫。但專家學者認為，增加抽驗量之餘，建議先設定抽驗目標與計畫或發掘潛在未知物質，並投入更快捷簡便的技術，降低檢測門檻，讓錢用在刀口上。

加入非基改食品及素摻葷

衛生局表示，除了現有卅八個專案抽驗計畫，明年確認提報計畫有「標示或宣稱」非基改的食品（如黃豆加工品豆漿、玉米加工品玉米罐頭「玉米醬」等）檢驗、素摻葷、不鏽鋼錳溶出試驗、美耐皿三聚氰胺溶出破壞試驗等，及利用「提升產業食品安全計畫」廣徵合作夥伴一起監控食安。

顏宗海建議 應成立「假說」

不過，食安委員、林口長庚毒物科主任顏宗海建議，政府在擬定抽驗計畫時，應先建立「假說」，亦即有計畫性地設定抽驗目標，了解哪些產品的風險較高。像是哪個時節的蔬果農藥量較高，也可參考國外近期查獲的違規項目，國內事前檢驗掌握產品狀況，否則檢驗項目一成不變，即使增加再多檢驗能量，結果可能都是合格，不具參考性。

台大醫學院毒理學研究所副教授姜至剛則認為，政府對於各項食品檢驗已有一套管制標準，常見毒性物質也有監控的必要性，但可發掘未知的潛在毒物，了解其殘餘濃度、潛在暴露量等對人體影響的臨床意義，例如塑化劑就是後來才被發現的毒性物質。

學者建議 先選取「黃金樣品」

不過，大葉大學藥用植物與保健學系教授謝昌衛認為，若要擴大檢驗項目，有太多物質檢驗不到，也檢驗不完，甚至增加檢驗時間、成本，導致擾民，還可能只取最佳的「黃金樣品」送驗；建議應將資源投入開發更快捷、簡便的檢驗技術，降低檢測門檻，才是真正擴大檢測能量，達到檢測目的。

食藥處則強調，近日已在討論檢驗專案，先跟檢驗室、聯合稽查隊開會，再提報九月食安會大會報告。明年抽驗專案尚在討論，但有部分已經確認，且計畫均經討論及建立目標或假說而提出，希望從增加檢測量提升至檢測質，今年的卅八項專案計畫明年也會持續進行。

學術界主張源頭把關很重要

謝昌衛與嘉義大學校長、食品科學系特聘教授邱義源另提出，源頭管控比事後檢驗防範重要，尤其許多業者罰不怕，若能事前預防業者使用不當原料，讓業者願意遵循法規，才能有效把關食安。

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  • 台北市衛生局年年辦理多項食品抽驗，明年擬再增抽驗項目，強化食安。圖為公布抽驗結果示意圖。（記者謝佳君攝）

    台北市衛生局年年辦理多項食品抽驗，明年擬再增抽驗項目，強化食安。圖為公布抽驗結果示意圖。（記者謝佳君攝）

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