〈台北都會〉重建街小客廳 邀民眾激盪新意

2016-09-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕本週六來淡水重建街小客廳坐坐，感受石階梯、紅磚瓦，遠眺河口光影粼粼，並且參加九崁28街道工作坊，一起製作藝術街道家具，重現街坊鄰居坐在屋簷下聊天的溫馨畫面。

淡水最早開發的街道「重建街」，古稱九崁街，迄今兩百多年歷史，有別於淡水老街上的喧囂，靜靜地承載淡水的興衰起落；新北市城鄉發展局局長邱敬斌表示，今年度透過社區規劃師啟動的重建街區小客廳計畫，就是希望藉由民眾參與，在重建街耆老、商家與藝術家的合作下，一起佈設老街的創意街道，為這條「淡水第一街」增添新風貌。

為讓更多人了解重建街的魅力與發展，社區志工們還發起了創意市集，為老街注入多元活力，帶動遊客與店家的發展，同時培訓長者建立關懷志工團隊，達到居民相互關懷、照護的作用。

廿九日還有一場工作坊，歡迎男女老少一起製作藝術街道家具，讓整個重建街街區宛若家中客廳，每個月第二個週日，還有創意市集可挖寶。