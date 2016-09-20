〈台北都會〉府中商圈萬聖節搞鬼 變裝拿獎金

2016-09-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府結合府中商圈在每年的萬聖節（Halloween，十月卅一日）前舉辦變裝、搞鬼活動，今年「鬼王大比拚」變裝比賽將於十月廿九日舉辦，總獎金共廿一萬元，即日起受理報名至十月十六日止，報名資訊可上經濟發展局網站或「來趣新北商圈」粉絲團查詢。

經發局長施威全表示，萬聖節已經成為府中商圈代表性的節慶活動，愈來愈多民眾精心打扮變裝，不僅民眾玩得開心，也為店家帶來商機；今年除了遊行及變裝比賽外，還有各式趣味活動，府中商圈也會化身為遊樂世界，歡迎大家一起加入搞鬼行列。

今年的變裝比賽分為兩階段，參賽者須參加第一階段變裝踩街遊行，再至舞台展演區進行第二階段限時卅秒的表演；表演者不只能在主舞台，還能在街頭與民眾互動，把整個府中商圈都變成伸展台，參賽者也能邀請親朋好友到介壽公園舞台區站台投票，成為搞怪人氣獎得主。