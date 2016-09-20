〈台北都會〉石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天
2016-09-20
24、25日登場 10國逾20團隊齊聚
〔記者葉冠妤／新北報導〕老鷹、獼猴、消防車、貓咪翱翔藍天，乘風較勁！北海岸國際風箏節將於週末登場（廿四、廿五日）登場，今年來自十國、廿支以上的風箏團隊、上百位風箏好手齊聚石門白沙灣，在藍天白雲下爭奇鬥豔，也相互較量，看誰的風箏能飛得最遠、最高。
國際風箏節昨於新莊陽光草坪舉辦宣傳記者會，熱力單車女孩和勇壯消防隊員，分別手持小鮮肉風箏及消防車造型風箏現身，立刻成為全場焦點，而身為老資歷玩家、九十五歲的李漢鼎爺爺也不甘示弱，秀出盤鷹風箏吸睛，草地上還有小瓢蟲造型的地景風箏，以及學生們製作的螞蟻小風箏，新莊的天空頓時熱鬧不已。
多年來征戰海內外風箏競技的風箏大師黃景楨，昨也帶上他創作的寬尾鳳蝶、台灣獼猴風箏，藉以發揚生態保育觀念，最特別的是因日前虐貓事件啟發他創作靈感的「閃電貓」風箏，黃景楨說，閃電貓具正義使者的形象，要懲戒虐待動物的行為，對他而言，風箏不僅僅是風箏，更是傳達思想的一種載體，藉由創作風箏表達精神與理念。
石門區長吳嘉榮表示，北海岸國際風箏節走過十六個年頭，除提供國際風箏文化交流、切磋，更開啟了外交之門，提升台灣的國際能見度，不同的風箏樣貌型態，也能看見各國文化差異與生活縮影。
今年的風箏節，另安排風箏ＤＩＹ、闖關活動，週六晚上還有夜光風箏飛行秀，這個週末，北海岸天空將五彩繽紛，夜空則璀璨亮麗，活動訊息可至官網查詢或電洽2638-1721分機601。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
公車價差分攤 北市多付4億
分攤比調整為六十三比三十七雙北市公車票價今年初確定十五元，運價（成本）、票價的價差補助款分攤比例也有下文。據了解，雙北市以各自管轄路線的「運…
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 警下班當賊 夥同毒友偷藝品
- 敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 終結16年張榮味時代！ 台北農產總座請辭轉任北市府
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 雄影打親情牌 張翰變身暴力「老子」
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
- 泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 陳雅琳跳槽壹電視 削凱子事件沾汙點
- 陳雅琳跳槽壹電視 傳年薪500萬 斷開三立
- 股匯雙漲 台幣升2.39角
- 光子源設施啟用 總統稱台灣之光
- 台版鋼鐵人 3D列印電動義肢
- 阿帕契姊閉關1年半 .悄悄復出時尚圈
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 狂毆醫師 判刑3月、需保護管束
- 兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 洋基遭紅襪橫掃 季後賽愈來愈遠
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分