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〈台北都會〉石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天

2016-09-20

24、25日登場 10國逾20團隊齊聚

〔記者葉冠妤／新北報導〕老鷹、獼猴、消防車、貓咪翱翔藍天，乘風較勁！北海岸國際風箏節將於週末登場（廿四、廿五日）登場，今年來自十國、廿支以上的風箏團隊、上百位風箏好手齊聚石門白沙灣，在藍天白雲下爭奇鬥豔，也相互較量，看誰的風箏能飛得最遠、最高。

國際風箏節昨於新莊陽光草坪舉辦宣傳記者會，熱力單車女孩和勇壯消防隊員，分別手持小鮮肉風箏及消防車造型風箏現身，立刻成為全場焦點，而身為老資歷玩家、九十五歲的李漢鼎爺爺也不甘示弱，秀出盤鷹風箏吸睛，草地上還有小瓢蟲造型的地景風箏，以及學生們製作的螞蟻小風箏，新莊的天空頓時熱鬧不已。

多年來征戰海內外風箏競技的風箏大師黃景楨，昨也帶上他創作的寬尾鳳蝶、台灣獼猴風箏，藉以發揚生態保育觀念，最特別的是因日前虐貓事件啟發他創作靈感的「閃電貓」風箏，黃景楨說，閃電貓具正義使者的形象，要懲戒虐待動物的行為，對他而言，風箏不僅僅是風箏，更是傳達思想的一種載體，藉由創作風箏表達精神與理念。

石門區長吳嘉榮表示，北海岸國際風箏節走過十六個年頭，除提供國際風箏文化交流、切磋，更開啟了外交之門，提升台灣的國際能見度，不同的風箏樣貌型態，也能看見各國文化差異與生活縮影。

今年的風箏節，另安排風箏ＤＩＹ、闖關活動，週六晚上還有夜光風箏飛行秀，這個週末，北海岸天空將五彩繽紛，夜空則璀璨亮麗，活動訊息可至官網查詢或電洽2638-1721分機601。

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  • 受日前虐貓事件啟發，風箏藝術大師黃景楨創作帶有正義形象的閃電貓風箏。 （記者葉冠妤攝）

    受日前虐貓事件啟發，風箏藝術大師黃景楨創作帶有正義形象的閃電貓風箏。 （記者葉冠妤攝）

  • 新莊陽光草坪的天空，昨有皮卡丘、小小兵等可愛風箏。 （記者葉冠妤攝）

    新莊陽光草坪的天空，昨有皮卡丘、小小兵等可愛風箏。 （記者葉冠妤攝）

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