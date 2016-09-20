〈台北都會〉萬兩黃金打造 湧蓮寺觀音開放參拜
〔記者葉冠妤／新北報導〕一萬兩黃金打造，眾信徒齊發願力，全國最具「分量」的蘆洲湧蓮寺觀世音菩薩尊像昨開光安座，湧入五千名信眾參拜，更有人凌晨零點就開始排隊搶頭香，一睹黃金觀音的佛光普照。
號稱全國最重量級的觀音尊像
湧蓮寺以一萬兩黃金、市價四億兩千五百萬元打造的觀世音菩薩尊像，重達三七五公斤、高六．三五台尺（近兩公尺），號稱全國最重量級的觀音尊像，動用六位師傅、歷時三個多月工程，為確保上百塊金條不被偷，蘆洲分局還加派警力全天候看守，警方守護時數高達二七四三小時。
女信眾漏夜排隊 搶頭香參拜
昨早舉行黃金觀音尊像開光安座典禮，早上八點不到，湧蓮寺外已排滿長長人龍，等待中午開放進殿內參拜，隊伍甚至綿延至街道上，搶到第一名的王小姐表示，自己就住附近，因最近創業，再加上兩個孩子身體不適，於是漏夜排隊、展現最大誠心，要向觀世音菩薩祈求平安順遂。
「要做就要做最大的！」湧蓮寺總幹事鄭瑞銓表示，十五年前就曾獲神明指示，經過多年反覆溝通、討論，直到今年才總算成就心願；鄭瑞銓說，除向銀行購入三百多塊金條打造神像，湧蓮寺內部建築結構也重新翻修，將黃金觀音供奉於三寶佛殿，更裝設指紋認證機、防彈玻璃、廿四小時保全，務必保護尊像安全，總經費高達五億多元，堪稱價格、重量，以及投入心血都最有分量的神像。
新北市副市長侯友宜昨出席大典，他表示很開心能見證全台灣最重、最有分量的觀世音菩薩，這尊菩薩是由新北市民打金牌發願，集合眾人願力，所以心意也是最重的；侯友宜還說，新北市去年發生八仙塵爆重大意外傷亡事件，湧蓮寺曾大力捐助受難傷者，甚至高雄氣爆、台南大地震，也都出一份力，他特別感謝湧蓮寺的善心。
湧蓮寺指出，昨中午開放後，一小時內就有千名信徒湧入，原本備好的一千份錢母很快被領光，寺方還再加碼六百份，整天下來，約有五千名信眾前往參拜。
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