〈台北都會〉工務、教育委員會 議員搶著進
〔記者郭逸／台北報導〕市議會昨開議，六十一名議員選擇委員會。以處理大巨蛋議題與公共住宅預算的工務委員會及世界大學運動會的教育委員會最搶手，都超過十人圈選為第一志願；國民黨與民進黨在兩個委員會的人數相當，工委會十一人，綠營佔五人、藍營五人，及無黨籍的陳政忠，教委會為十一人，綠營五人、藍營六人。
進入工務委員會的民進黨市議員簡舒培說，她將關注公宅議題及公辦都更，多處公宅基地開始都市規劃，預算須謹慎使用；同樣為工務委員會成員的國民黨市議員秦慧珠則會檢視鄰里公園移交工務局管轄、田園城市等柯市府政策的預算執行狀況。
同樣備受注目的教育委員會，市議員有志一同將砲火集中在明年的世大運。教委會成員、國民黨市議員陳孋輝說，世大運開幕式、選手村、競賽場館仍有許多瑕疵，她會緊盯預算編列狀況；民進黨市議員何志偉說，北市校園的電子圍籬、社會安全網及硬體設備也是預算檢視重點。
其餘委員會部分，民進黨市議員集中在財建委員會，十個名額中佔八人；交通委員會狀況相反，七個名額有六位國民黨市議員，民進黨僅陳慈慧一人。
市議會委員會包括工務、教育、民政、交通、財建、警政衛生，昨決定委員會名單並選出各委員會第一召集人；工務為民進黨李建昌、教育是國民黨吳世正、民政由國民黨陳重文、交通為國民黨郭昭巖、財建為民進黨劉耀仁、警衛為民進黨林世宗，藍綠分別掌握三席。
另，市議會民進黨團本會期除總召王孝維續任，副召許家蓓接手陳慈慧，幹事長張茂楠改為梁文傑；國民黨團王欣儀續任書記長，副書記長分別是厲耿桂芳、陳重文、吳志剛、郭昭巖、鍾小平及汪志冰。
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