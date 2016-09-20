〈台北都會〉柯今天施政報告 藍放話杯葛

2016-09-20

〔記者何世昌、郭逸／台北報導〕市議會昨日開議，台北市長柯文哲今起兩天赴市議會進行施政報告，國民黨議員磨刀霍霍、備妥道具，將杯葛施政報告。國民黨書記長王欣儀表示，黨團「怨氣太多已經受不了」，將以議事手段「程序發言」方式，讓議員能暢所欲言；意即要讓柯文哲報告受阻。民進黨團幹事長梁文傑則說，不隨國民黨起舞，並會設法讓施政報告順利進行。

施政報告將按北市府策略地圖，分為營造永續環境、健全都市發展、發展多元文化、優化產業勞動、強化社會支持、打造優質教育、確保健康安全和實現良善治理等八大面向，向市議會說明。但柯文哲昨表示，大巨蛋、日勝生、地價稅及房屋稅等爭議案，另安排專案報告向市議會說明。

王欣儀說，黨團怨氣太多已經受不了，關於厚達兩百餘頁的施政報告非常不合格，對於大巨蛋何去何從隻字未提，民生議題、重大工程進度也未交代。昨午黨團大會通過決議要使出議事手段，利用「程序發言」杯葛施政報告。

王透露，施政報告後，預算會期會特別關注世大運場館進度、二備金執行率、招商屢屢流標、促參專案辦公室效益、日勝生解約案等案，另會主張刪減政風處預算，且要求廢除廉政委員會。

民進黨團總幹事梁文傑則說，昨日黨團會議都在「喬」委員會，今午才會召開黨團會議，研商議事策略；基本上，民進黨團會儘量讓施政報告順利進行。

至於預算會期將何議題視為戰場？梁文傑表示，初步鎖定二備金、三節慰問金，其他還要開會討論。