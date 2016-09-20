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〈台北都會〉公車價差分攤 北市多付4億

2016-09-20

分攤比調整為六十三比三十七

〔記者郭逸、鍾泓良／台北報導〕雙北市公車票價今年初確定十五元，運價（成本）、票價的價差補助款分攤比例也有下文。據了解，雙北市以各自管轄路線的「運量」為計算基礎，北市、新北的分攤比從五十七％比四十三％調整為六十三％比卅七％；但北市公車票價未漲且運價調升，價差補助款擴增，今年編列近廿四億元預算，較往年增加近四億元，由市民買單。

雙北市去年起因公車票價、運價與提撥公車業者的價差補助款分攤比爭論不休，去年三月的雙北論壇決定組成「公車運價票價及分攤款協調委員會」，邀請專家學者與雙北市府當面討論。

委員會已陸續決議公車票價緩漲、運價採油價浮動機制調整，雙北市公車的價差補助款分攤比日前也大致底定；北市交通局長張哲揚表示，雙方對價差補助款的計算原則已有共識，持記名卡搭車的民眾，由所在地市府負擔價差補貼款，持未記名卡者，則視公車路線的主管機關而定。

與會人士透露，雙方決定以「運量」為計算基礎，北市、新北討論後，分攤比從五十七％比四十三％調整為六十三％比卅七％；張哲揚說，專家學者認為補助款「花在人身上」，運量做為價差補助款分攤比的基準較恰當，相關方案將簽報市府，核准即可公布。

公車票價仍維持15元

此外，張哲揚表示，北市公車票價維持十五元，運價已從十七．三九五六元調為十八．○九九三元，價差擴增，北市府今年編列近廿四億元價差補助款預算，較往年近廿億元增加約四億元。

未來每3年討論一次

新北市交通局長王聲威回應，雙北市對於分攤比例確實已有共識，待雙方市府簽准後才能對外公布；張哲揚補充說明，新北市仍在發展大眾運輸，雙北市府同意委員會的建議，三年討論一次價差補助款分攤比，較具參考價值。

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  • 雙北市對公車票價、運價的價差補助款已有共識，據傳以「運量」做為計算基礎，北市升、新北降，將簽報市府核定後公布。（記者郭逸攝）

    雙北市對公車票價、運價的價差補助款已有共識，據傳以「運量」做為計算基礎，北市升、新北降，將簽報市府核定後公布。（記者郭逸攝）

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公車價差分攤 北市多付4億

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