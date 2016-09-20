〈台北都會〉24日全台同步淨灘 守護海洋 環局呼籲少用塑膠袋

2016-09-20

〔記者何玉華／新北報導〕響應「國際淨灘日」，新北市環保局與福智佛教基金會將於本週六（廿四日）舉辦萬人淨灘活動，昨天記者會出席團體也發起「守護海洋 從不拿塑膠袋開始」，鼓勵民眾把生活的重心從「方便性」轉變到「環保性」，減少使用塑膠袋。

環保局長劉和然說，從歷年淨灘活動廢棄物分析，海洋廢棄物數量第一名是「生活垃圾與遊憩行為」，並以「塑膠袋、免洗餐具、吸管」名列前茅，有關海龜鼻孔中插入吸管、抹香鯨胃中塞滿塑膠袋痛苦而死、海豹誤將塑膠袋當作水母吃下肚等事件，時有耳聞，「淨灘已是末端的工作，最重要的是回到源頭把塑膠袋減量」。

福智佛教基金會執行長胡克勤表示，廿四日在全台十六個縣市、廿七處海灘，超過兩萬兩千人報名淨灘；貢寮區鹽寮海濱公園海灘超過四千人參加，希望帶著大家從生活中實踐不用塑膠袋的概念。

此外，福智佛教基金會、家福股份有限公司、淡江大學也分別與環保局簽約認養金山沙珠灣海灘、林口中福海灘及淡水羊稠子海灘。劉和然說，新北市九區臨海、海岸線長廿七公里，認養單位已達十八個共十四公里長。