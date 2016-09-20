〈台北都會〉後村堰修或拆 等市府評估報告
2016-09-20
93年遭颱風沖毀 去留爭論不休
〔記者張安蕎／新北報導〕位在樹林區和鶯歌區交界的攔河堰「後村堰」，民國九十三年被艾利颱風沖毀後，地方上對於拆除與否爭論不定，台灣自來水公司日前欲招標拆除堰體，引發譁然，因地方議員反對下，目前已暫緩招標，將待新北市府完成「後村堰修復可行性評估」報告，再決定去留。
水利署要求台水拆堰體
後村堰是否修復已爭論十餘年，經濟部水利署原訂於去年底，由台水公司拆除局部堰體，但地方反對聲浪大，時任副市長陳伸賢指示水利局研議修復可行性，爰請台水公司暫緩拆除；未料九月十三日台水公司公告將斥資約三千四百萬招標拆除。台水公司北區工程處長陳振豐表示，依經濟部函示，廢棄堰體肇生災害時，由台水負賠償責任，拆除是經濟部政策。
陳振豐說，由於被沖毀的堰體出現缺口，對河床造成衝擊，影響柑園大橋的結構，此次招標僅規劃拆除局部堰體，讓河道加寬，才不致影響下游，因地方仍有疑慮目前暫緩招標。
水利局評估報告最慢10月出爐
針對可行性評估，水利局目前規劃三個方案，委請台大土木系做研究，包括拆除後村堰、修復後村堰及新建三鶯堰，其中後兩項方案，都需斥資約三十億元，徵收四十七公頃私有土地，資金籌措是最大困難。水利局長古沼格表示，近日將至樹林及鶯歌舉辦說明會，評估報告最慢十月出爐。
市議員廖本煙表示，以前的後村堰比碧潭大、河道比冬山河還寬，具觀光效益，集水功能喪失後，目前新莊、樹林山佳部分農民，都只能抽地下水灌溉，影響生態及環境，樹林的民代支持重建後村堰。若政府擔憂私有地取得問題，他建議除協議價購之外，也可用容積移轉方式，減輕財政負擔。
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