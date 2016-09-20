〈北部〉鯉魚潭擬建星級旅館 27日開公聽會

2016-09-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東縱谷國家風景區管理處計畫在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭潭北商業區，引進民間機構投資觀光遊憩事業，廿七日晚上七點將在池南村活動中心舉行公聽會，縱管處指出，之前委託鼎漢國際工程顧問公司進行可行性評估及先期規劃案，建議規劃四到五星級觀光旅館，但縱管處對於潭北商業地開發保持最大彈性，旅館是其中一個選項，希望召開公聽會收集民眾意見。

縱管處洪處長東濤說，配合花蓮縣政府去年十一月十九日公告發布實施「變更鯉魚潭風景特定區計畫（第二次通盤檢討）案」對於潭北商業區用地的開發政策，將以「觀光發展需求、強化土地使用強度及最佳效益的考量，並兼顧在地居民基本生存權益」為核心價值，引入低碳、綠網、深度體驗的遊憩機能，成為智慧綠色觀光示範點。

規劃公司提出的「花東縱谷潭北複合式商圈興建營運轉可行性評估及先期規劃案」，評估鯉魚潭周邊尚無國際觀光旅館，因此開發定位及策略以「發揮寧靜湖魅力」為主朝向國際性、渡假型的定位發展，擬透過民間投資興建營運（BOT）觀光旅館設施，引入民間企業經營活力，提供高品質住宿、會議、餐飲、商店、旅遊資訊、自行車租賃服務。