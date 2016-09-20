| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竊漂流木 連查獲3起

2016-09-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕颱風莫蘭蒂及馬勒卡剛離境，瞬間大雨造成花蓮山區崩塌沖刷，境內多條水域及出海口堆滿漂流木，不少民眾因覬覦颱風過後珍貴漂流木，近日紛紛到河床充當「好鼻獅」，不到四天時間，警方已連續查獲三起竊盜案，昨日太平洋公園岸際邊就有民眾在漂流木堆中尋寶。花蓮林管處強調，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾。

花蓮縣警方自十六日起，分別在木瓜溪、仁壽溪河床及海岸際，查獲到三起竊取漂流木案件，其中不乏多是紅檜、扁柏及楠木，由於被查獲的漂流木直徑寬、長度長，搬運過程相當明顯，均遭到民眾目擊後，紛紛以電話向警方檢舉通報。

花蓮每當颱風、豪雨過後，三棧溪、木瓜溪、萬里溪、中平溪、拉庫拉庫溪、立霧溪、花蓮溪等主要河川及各出海口，就會堆積許多漂流木，民眾時常冒險進入行水區撿拾，若在未開放期間，任意帶走漂流木，恐已觸犯森林法及刑法竊盜罪嫌。

花蓮林管處表示，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，颱風警報解除後，林管處即與縣府人員針對境內主要河川漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經一個月時間統籌整理後，才會依法公告開放民眾自由撿拾。

廣告
  • 颱風剛離境，太平洋公園岸際邊昨日就有民眾在現場尋覓漂流木，若未經公告私自撿拾，恐已觸法。（記者王峻祺攝）

    颱風剛離境，太平洋公園岸際邊昨日就有民眾在現場尋覓漂流木，若未經公告私自撿拾，恐已觸法。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍

專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈北部〉竊漂流木 連查獲3起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.