〈北部〉竊漂流木 連查獲3起

2016-09-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕颱風莫蘭蒂及馬勒卡剛離境，瞬間大雨造成花蓮山區崩塌沖刷，境內多條水域及出海口堆滿漂流木，不少民眾因覬覦颱風過後珍貴漂流木，近日紛紛到河床充當「好鼻獅」，不到四天時間，警方已連續查獲三起竊盜案，昨日太平洋公園岸際邊就有民眾在漂流木堆中尋寶。花蓮林管處強調，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾。

花蓮縣警方自十六日起，分別在木瓜溪、仁壽溪河床及海岸際，查獲到三起竊取漂流木案件，其中不乏多是紅檜、扁柏及楠木，由於被查獲的漂流木直徑寬、長度長，搬運過程相當明顯，均遭到民眾目擊後，紛紛以電話向警方檢舉通報。

花蓮每當颱風、豪雨過後，三棧溪、木瓜溪、萬里溪、中平溪、拉庫拉庫溪、立霧溪、花蓮溪等主要河川及各出海口，就會堆積許多漂流木，民眾時常冒險進入行水區撿拾，若在未開放期間，任意帶走漂流木，恐已觸犯森林法及刑法竊盜罪嫌。

花蓮林管處表示，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，颱風警報解除後，林管處即與縣府人員針對境內主要河川漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經一個月時間統籌整理後，才會依法公告開放民眾自由撿拾。